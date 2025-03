Anziani e bimbi insieme contro la solitudine

Unire generazioni diverse per combattere la solitudine degli anziani e arricchire il percorso educativo dei più piccoli: è questo l’obiettivo del progetto sperimentale presentato da Riccardo Vescovi, capogruppo di Anima Perugia in Consiglio Comunale, attraverso un ordine del giorno depositato nei giorni scorsi. L’iniziativa mira a creare occasioni di incontro e scambio tra bambini e anziani all’interno delle strutture socio-sanitarie della città, ispirandosi al modello "Anziani e Bambini Insieme" (ABI), già sperimentato con successo in diverse realtà italiane e internazionali. Numerosi studi hanno dimostrato che l’interazione tra le due fasce d’età porta benefici significativi a entrambe. Per gli anziani, questi momenti di condivisione contribuiscono a ridurre la solitudine, stimolare la memoria, migliorare l’umore e il benessere psicofisico, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Per i bambini, invece, rappresentano un’importante occasione educativa che favorisce lo sviluppo dell’empatia, delle capacità relazionali e del rispetto per le generazioni più anziane, contribuendo a creare una società più inclusiva e coesa. Il progetto pilota interesserà alcune strutture per anziani di Perugia. I bambini delle scuole dell’infanzia comunali e dei nidi avranno l’opportunità di partecipare a incontri strutturati con gli anziani, durante i quali potranno svolgere attività condivise come letture animate, laboratori artistici, giochi, momenti di racconto e passeggiate all’aria aperta.