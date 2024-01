Anziana muore ustionata, tragedia a Umbertide

Umbertide (Perugia), 16 gennaio 2024 – Tragedia in un’abitazione nel comune di Umbertide nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio: un’anziana di 78 anni è morta nel corso di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione in località Fontanelle (via Lorenzo Vibi). La donna abitava col figlio. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero divampate attorno all’1,30 a causa dell'incendio innescato in una vecchia sedia in legno che pare abbia preso fuoco per colpa di una sigaretta ma la dinamica è ancora da ricostruire.

Il figlio avrebbe tentato di salvare la madre portandola, esanime, sul balcone dell’abitazione iniziando a spegnere le fiamme e chiamando i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Umbertide, i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i medici del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sull’incendio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito gli elementi del caso.