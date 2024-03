Antiche mura del castello di Macereto, consolidamento in corso

PIEGARO - Intervento in corso nel centro storico di Macereto per il recupero e la riqualificazione delle antiche mura del castello. Su progetto dell’amministrazione comunale di Piegaro, sono in fase di esecuzione le opere di messa in sicurezza della parte iniziale dell’originaria cinta muraria che si sviluppa lungo la strada comunale di Macereto. Del piccolo borgo, ubicato a breve distanza dalla Pievaiola, non si conosce il periodo in cui avvenne il primitivo insediamento. Fu di sicuro costruito per proteggere il vicino paese di Piegaro dalle incursioni nemiche. A seguito di un accurato rilievo, tenuto conto delle lesioni e delle disconnessioni presenti, è emersa la necessità di un consolidamento murario. "Gli interventi – spiega il sindaco Roberto Ferricelli – estremamente oculati, sono volti a riqualificare e ripristinare le condizioni di sicurezza della cinta muraria, rispettando la tipologia dei materiali esistenti e le caratteristiche murarie presenti". Il progetto prevede un investimento di 60mila euro e sarà cofinanziato dal Gal Trasimeno-Orvietano.