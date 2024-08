"Anticamente". L’antiquariato è oggi in vetrina

Proseguono a Todi le iniziative culturali promosse dall’amministrazione comunale in questo periodo estivo.

La variegata proposta culturale e turistica vede presenti anche alcuni ormai storici mercatini mensili il cui svolgimento è confermato anche nel mese di agosto. Seguendo il calendario il primo appuntamento è con "Anticamente", la mostra mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo che si terrà oggi, confermando la scelta della seconda domenica del mese ormai fissa da alcuni anni nel piazzale antistante il Tempio della Consolazione per l’intera giornata.

Sabato 17 agosto confermato anche "Fieramente", il mercatino di artigianato locale che si svolge presso i Giardini Pubblici della città e che da quest’anno è stato anticipato al terzo sabato di ogni mese e non più di domenica.

Domenica 18 agosto, infine, vedrà il ritorno del Mercato della Terra Slow Food, che si svolge come sempre nell’area dei Portici Comunali, proprio a ridosso della centralissima piazza del Popolo. Appuntamenti fissi, dunque, che hanno una loro platea di riferimento ma che vedono l’apprezzamento anche dei turisti che frequentano la città, intersecandosi con un cartellone di eventi che in agosto a Todi risulta ricchissimo, con più proposte al giorno, sintomo di una vivacità culturale che cresce di anno in anno.

S.F.