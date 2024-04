Angelo Mellone sale sul palco con quattro musicisti Ultimo spettacolo in abbonamento al Teatro Mancinelli di Orvieto per la stagione "30 anni di Compagnia". Domenica 28 aprile alle 18, il giornalista e scrittore Angelo Mellone presenterà il reading teatrale "In fin dei conti. Capitoli di una messinscena", ispirato al suo ultimo libro di poesie. Accompagnato da quattro musicisti, Mellone esplorerà temi come l'Italia, le radici e l'amore di coppia. Biglietti disponibili online e presso la biglietteria del teatro.