Festa dello sport e dei valori sani. Grifonissima, la città va di corsa

Inizia il conto alla rovescia per la Grifonissima 2024, in programma domenica prossima. La storica manifestazione podistica perugina, giunta alla 43esima edizione, è stata presentata nella sede della Fondazione Avanti Tutta in Piazzale Umbria Jazz. Nel segno di Leonardo Cenci e della sua passione per la corsa, Avanti Tutta è ormai da due anni il motore organizzativo a cui il Circolo Unicredit si è affidato per continuare a dare vita ad un evento che promuove sport e prevenzione. "E’ una festa - dichiara il presidente di Avanti Tutta, Federico Cenci - che coinvolge tutti i cittadini. La Grifonissima fa parte della storia di Perugia e stimola un forte spirito identitario collettivo. Noi abbiamo cercato di sintetizzarlo attraverso il logo di questa edizione, grazie all’artista Andrea Deiana, con un grifetto che corre all’insegna di valori universali, quali amore e vita. Domenica 12 maggio avremo modo di sottolineare come queste giornate sono anche un’occasione importante per diffondere il tema della prevenzione e di sani stili di vita".

"Sarà un’edizione nuova - ha commentato Gianluca Pisello - con tanto spazio dedicato ai ragazzi, soprattutto nel pomeriggio dove il Santa Giuliana si trasformerà nella sede di una sfida

tra giovani atleti e in un dj contest". Alla conferenza hanno fatto registrare la loro presenza il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, l’assessore allo Sport Clara Pastorelli, il presidente provinciale Alessandro Sorci, Luca Ginetto, presidente del Panathlon Club Perugia e Giuliano Baiocchi, presidente Csen Perugia. E’ possibile iscriversi alla corsa competitiva da 10,5 chilometri entro venerdì (piattaforma www.icron.it e/o nella sede di Avanti Tutta). Nessun limite per la passeggiata libera.