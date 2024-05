La promessa di Baiocco: "In 100 giorni aggiustiamo tutte le strade di Perugia"

"In cento giorni aggiustiamo tutte le buche di Perugia". Davide Baiocco, candidato a sindaco sostenuto dalla lista Forza Perugia e da Italexit e Alternativa Riformista, ieri ha presentato nell’azienda agraria di famiglia, a Bosco, il suo programma di mandato. Ed è andato subito al sodo, annunciando che a suo avviso acquistando una macchina tappabuche in tre mesi le strade del territorio tornerebbero a posto. Mobilità e salute sono i punti principali del suo programma, che spazia su diversi temi cittadini e non solo. Baiocco non può non accennare alla questione di Stefano Bandecchi e al fatto che il sindaco di Terni lo abbia mollato all’improvviso. "I primi sondaggi probabilmente non erano troppo incoraggianti, ma quelli ultimi ci danno fiducia. Come calciatore sono abituato a tenere duro, a non farmi prendere dagli entusiasmi, ma neanche a farmi abbattere alla prima difficoltà. Vado avanti con la convinzione di poter far bene alla mia città e con questo come solo obiettivo. Molti si chiedono qual è la ragione della mia candidatura. È semplice, è questa: il bene di Perugia".

Alternativa riformista poi, con John Amato De Paulis, vecchia conoscenza della politica perugina che non si perde un’elezione, dice chiaro e tondo: "Abbiamo come priorità d’impegno l’ambiente, la salute e la qualità dell’alimentazione. "Abbiamo chiesto a Davide Baiocco – afferma De Paulis – di sostenere una nostra battaglia nel territorio perugino, che egli ha fatto immediatamente sua, sul posizionamento delle antenne telefoniche 5G a non meno di 50 metri dalla scuole, sapendo che il cervello dei bambini è particolarmente sensibile a quel tipo di onde. Nelle posizioni politiche del candidato sindaco Davide Baiocco – aggiunge – ho riscontrato una elevata convergenza su alcuni importanti contenuti programmatici a difesa della salute dei cittadini e questo mi ha fatto davvero piacere: Perugia ha bisogno di persone sensibili e scrupolose come Baiocco che vogliono occuparsi, con il cuore, delle sorti dei concittadini. Pertanto, forti del sostegno del nostro consiglio direttivo, siamo adesso in suo appoggio, con una nostra lista insieme ad Italexit accanto alla lista Forza Perugia per Baiocco sindaco quale nuovo primo cittadino di Perugia. Noi – conclude De Paulis – sosteniamo Baiocco con convinzione".