C’è ’Musicagiovane’ con i migliori talenti

GUALDO TADINO – "MusicaGiovane", festoso appuntamento per giovani musicisti gualdesi e di altri provenienti da diverse regioni, prende avvio oggi nella sala convegni del Polo territoriale, adattata ad auditorium con palcoscenico per le esibizioni dei protagonisti. La kermesse, quinta edizione, organizzata dall’Accademia dei Romiti, guidata dal rettore Pierluigi Gioia con sponsor Rotary e Forlì cultura, patrocinata dal Comune, quest’anno si svolge all’interno dello Spring edu-Fest. Questo il programma (si inizia alle ore 21): stasera concerto del pianista Marco Gioia; lunedì, coro dell’Istituto comprensivo di Gualdo Tadino; martedì 21, trio col pianista forlivese Nicolò Giuliano Tuccia, ed i violinisti trentini Giulio Mennitti e Viola Valsecchi; mercoledì 22, laboratorio musicale del "Casimiri" e dell’Ic Gualdo Tadino; giovedì 23, i pianisti Indre Zinkeviciute, lituana, Gaia Patasce di Assisi e Ian Cannon statunitense; venerdì 24, fratelli Davide e Emanuele De Luca con pianoforte e violino; sabato 25 (alle 17,30) Scuola di musica di Gualdo Tadino e coro "Cicognola" di Nocera Umbra; domenica 26 (alle 17,30), giovanissimi musicisti e cameristi di Arezzo; lunedì 27 cori dell’Ic di Sigillo e dell’Istituto "Bambin Gesù". Si chiude martedì 28 con lo spettacolo offerto dai giovani talenti musicali gualdesi curato dal maestro Angelo Arnesano, direttore della Banda musicale. Ingresso gratuito, con offerte devolute per la realizzazione di un centro salute a Butembo, nella Repubblica democratica del Congo.

A.C.