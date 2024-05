Mutui, crollata la richiesta. Erogati 156 milioni in meno

Cala di quasi un terzo l’erogazione dei mutui nel 2023 in Umbria, per una diminuzione che è stata di di oltre 150 milioni. Nell’ultimo trimestre del 2023, infatti, le famiglie umbre hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 98 milioni di euro; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente con una variazione delle erogazioni pari a -14,7%, per un controvalore di -16,9 milioni di euro. Inoltre, se si osserva l’andamento dei mutui sui 12 mesi, l’Umbria mostra una variazione negativa pari a -27,7%, per un controvalore di -156,2 milioni. A stabilirlo Kìron Partner Spa che ha analizzato l’andamento dei finanziamenti finalizzati all’acquisto dell’abitazione concessi alle famiglie residenti sul territorio regionale nel quarto trimestre 2023. L’analisi fa riferimento al report ‘Banche e istituzioni finanziarie’, aggiornato e pubblicato da Banca d’Italia Nel quarto trimestre 2023 la provincia di Perugia ha erogato volumi per 73,9 milioni, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a -16,5%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati concessi 311,9 milioni di euro, pari a -27,9%. A Terni si parla di 24,1 milioni, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a -8,6%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 95,5 milioni di euro (-27,1%). Quanto agli importi erogati, nel quarto trimestre 2023 in Umbria si è registrato un importo medio di mutuo pari a 93.409 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre del 2022, quando il ticket medio ammontava a 97.772 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 18% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.