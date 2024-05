Camion a fuoco in autostrada A1, traffico in tilt tra Firenze Sud e Incisa: code di oltre 10 chilometri

Firenze, 7 maggio 2024 – Mattina di pesanti disagi per chi viaggia in autostrada A1. Nella notte un camion è rimasto coinvolto in un incidente e ha preso fuoco, disperdendo il proprio carico al km 311, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Fortunatamente, come confermato dalla polizia stradale, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Code di 10 chilometri

Il traffico è andato completamente in tilt, con code di oltre 10 chilometri verso Roma. Inoltre si registrano 5 chilometri di coda tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Autostrade comunica che al momento (ore 07:35) sono in corso i lavori di ripristino dell’incendio, il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

Le strade alternative

A chi viaggia in direzione di Roma Autostrade consiglia di uscire a Firenze Sud e di fare rientro in autostrada a Incisa dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere la SS326 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.