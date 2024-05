Mura Urbiche, il Comune costituisce il nuovo comitato

Il Comune ha rinnovato il "Comitato per la valorizzazione delle Mura Urbiche" per il coordinamento e l’integrazione delle iniziative per la promozione, conservazione e valorizzazione della cinta muraria cittadina. Il Comitato si occuperà di favorire il confronto tra le parti istituzionali; raccordare gli interventi dei vari soggetti interessati; predisporre un programma strategico anche nell’ottica del reperimento di fondi; coordinare un programma integrato di interventi di valorizzazione. Ne faranno parte il sindaco o un suo delegato, un consigliere comunale, un rappresentante designato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria, un rappresentante scelto dal sindaco su una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Perugia. E ancora due rappresentanti di due diverse associazioni cittadine, esistenti da almeno cinque anni, con finalità statutarie che denotino sensibilità e rispetto alla valorizzazione delle mura urbiche e del centro storico di Perugia, nominati dal primo cittadino. Infine è stato dato mandato al Comune di affidare in gestione dell’area verde della Cuparella.