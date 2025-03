Angelo Branduardi celebra San Francesco in musica. Prima nazionale di “Cantico“ nella Basilica di Assisi

Un evento in musica per celebrare gli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, nell’anno del Giubileo. Angelo Branduardi (nella foto) inaugura ad Assisi il suo nuovo tour “Il Cantico“ con un grande concerto in scena sabato alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco: un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco, figura simbolo di luce, povertà, letizia e poesia.

“Il Cantico delle Creature“ di San Francesco, il più antico componimento poetico in lingua italiana, non poteva non essere tra le ispirazioni di uno dei più raffinati cantautori italiani con una cifra stilistica inconfondibile che mescola la ricerca sulla musica antica, principalmente medievale e rinascimentale, con la tradizione folk delle più diverse provenienze geografiche. Come racconta lo stesso Branduardi “Il cantico” si ispira infatti alla figura solare e vitale del “Poverello di Assisi”.

"La vita di San Francesco – dice – è quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco è oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle".

Nel concerto Branduardi darà così voce ai testi francescani, rivisitandoli per far risuonare ancora oggi il messaggio senza tempo di pace, ecologia e accoglienza. Ovviamente non mancheranno i grandi classici. Per l’occasione Branduardi tornerà a calcare i palchi nazionali con la band al completo, con Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano O l i v a t o al basso, Davide Ragazzoni al la batteria. Un appuntamento imperdibile che unisce la musica al messaggio di speranza e amore universale di San Francesco, in una produzione JM Production e Lungomare.