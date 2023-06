"Andiamo, ti porto a Orvieto": la città “acchiappa-turisti“ nella Capitale

Orvieto continua a promuoversi a Roma. “Destinazione meraviglia: prossima fermata Orvieto – Road to wonder: next stop Orvieto“: è la campagna di promozione turistica primavera-estate a Roma ideata e realizzata dall’assessorato al Turismo di Orvieto. Fino al 15 luglio un intero tram personalizzato con le immagini della città di Orvieto percorrerà le strade della Capitale con una copertura capillare di tutta la rete tramviaria. Ieri pomeriggio e questa mattina il mezzo ha percorso la linea 3 da Trastevere a Villa Giulia attraversando il Circo Massimo, il Colosseo, San Giovanni, l’Università “La Sapienza“ e il quartiere Parioli. Il claim in italiano e inglese, in tema con il mezzo scelto, riprende quello proposto con la candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025 e con le domande scritte sul lato di ingresso dei passeggeri (“Ti piace la bellezza?, Ti piace il buon cibo? Ti piacciono le tradizioni?“) invita al viaggio verso la la Rupe (“Andiamo, ti porto a Orvieto!“). Su una delle fiancate compaiono le immagini degli affreschi della cappella di San Brizio in Duomo, il Pozzo di San Patrizio, una veduta delle colline illuminate dal vino di Orvieto e una foto del Corteo Storico, scattata da Fabio Materazzini per l’associazione Lea Pacini, sullo sfondo della chiesa di San Giovenale nel quartiere medievale.

Portano invece la firma di Filiberto Mariani le foto delle suggestive vedute panoramiche della città di giorno e di notte che si estendono sull’altro lato. La campagna di promozione turistica estiva proseguirà a luglio con sessanta postazioni in 12 piazze di Bologna. Le iniziative rientrano nel progetto di promozione territoriale “Orvieto città viva esperienza autentica – Orvieto Always On“, ideato dall’assessorato al Turismo e dal Servizio di comunicazione del Comune e sostenuto dal Gal Trasimeno Orvietano, realizzate in collaborazione con Igp Decaux.

Cla.Lat.