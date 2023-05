Ancora un “colpo“ al Bahia Il proprietario esasperato "Ora dormo nel negozio"

di Michele Nucci

E’ passata una settimana esatta da quando avevano cercato di entrare in quel negozio: giovedì scorso, infatti, i ladri avevano tagliato la saracinesca del City Store Bahia in via Fonti Coperte, ma nel momento di entrare nel negozio erano stati messi in fuga dalle urla di un abitante e dall’allarme. Stavolta invece il colpo è andato a segno e i malviventi (sicuramente gli stessi) hanno rubato orologi per migliaia di euro e prodotto danni incalcolabili alla struttura.

Tutto si è consumato in tre minuti: alle 3.25 di ieri notte è scattato l’allarme del negozio e alle 3.28 i ladri se ne erano già andati col bottino. I proprietari, proprio a causa del furto subito otto giorni fa, avevano messo davanti alla vetrina anche un furgone, ma evidentemente non è bastato: hanno infatti rotto il finestrino del mezzo e lo hanno spostato, poi hanno di nuovo tagliato la saracinesca, imbracciato le mazze e sfasciato il vetro anti-sfondamento. Poi in men che non si dica hanno svuotato le vetrine con gli orologi. "Segno evidente che sapevano quello che dovevano fare – racconta Giancarlo, uno dei proprietari che ieri è tornato dai carabinieri per presentare l’ennesima denuncia -. Siamo amareggiati, sconsolati, stufi. Questo quartiere è sempre più problematico, i furti ai danni delle attività commerciali si ripetono da settimane. La gente ha paura, è stufa. E stanotte dormirò nel negozio per difenderlo: non posso fare altrimenti finché non riuscirò a riparare la vetrina". Ad aiutare le indagini probabilmente ci saranno anche le immagini del negozio. E tantissima solidarietà è stata espressa dalla gente del quartiere ai proprietari, commercianti storici dela zona che tutti conoscono bene per la serietà, professionalità e gentilezza. E centinaia anche i messaggi di rabbia, sgomento e sostegno alla sorella di Giancarlo, Gaetana, proprietaria del negozio insieme al fratello e al marito Giovanni. "Delinquenti – scrive su Facebook – hanno finito il loro lavoro, nonostante allarme vetro blindato hanno svuotato le vetrine degli orologi. Ma non ci ruberanno il piacere e la voglia di andare avanti e di riprendere il nostro lavoro insieme a tutti i nostri clienti che ci vogliono bene". Due settimane fa sempre in questa zona erano stati rubati gli incassi della pizzeria e della libreria PopUp, poi ‘visite’ dal fruttivendolo e al Bahia.