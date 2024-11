Anche Gualdo Tadino al ’Palio dei Comuni’

GUALDO TADINO – Il Comune di Gualdo Tadino partecipa anche quest’anno al Palio dei Comuni "Lanfranco Mattii", che si disputa domenica 10 novembre all’ippodromo "San Paolo" di Montegiorgio, in provincia di Fermo. E’ la 36^ edizione dell’evento ippico di rilevanza europea, vinto per due volte (nel 2021 e nel 2022) dai portacolori della città di Gualdo Tadino. Sono 24 i Comuni presenti nella sfida: i marchigiani Belmonte Piceno, Civitanova Marche, Corridonia, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Jesi, Loreto, Macerata, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Servigliano; gli umbri Assisi e Gualdo Tadino; Amatrice dal Lazio (insieme ad Arquata del Tronto e Camerino in rappresentanza dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016 e 2017, chiamati i "Comuni del cuore") e Lanciano dall’Abruzzo. Le gare prendono avvio domenica alle 12, 45; la conclusione è prevista verso le 18,45. Tra le diverse iniziative connesse all’appuntamento ippico c’è una tavola rotonda dei Comuni del Palio sul "patrimonio agricolo ed alimentare regionale quale componente fondamentale del rilancio turistico, economico e culturale" con la partecipazione del sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura Patrizio La Pietra, del commissario per la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, di rappresentanti regionali e sindaci dei Comuni partecipanti.

A.C.