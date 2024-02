“Amici“, Enrico Bronzi e l’Orchestra da Camera in concerto al Morlacchi

È una delle produzioni più attese di questa seconda parte della stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli: è il concerto in scena domani alle 17.30 al Morlacchi con l’Orchestra da Camera di Perugia, guidata dal violoncellista Enrico Bronzi, direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica in un viaggio tra capolavori classici e una delle voci più interessanti della contemporaneità. Il concerto si apre con la Sinfonia Concertante in si bemolle maggiore di Joseph Haydn, con solisti i Simone Frondini (oboe), Luca Franceschelli (fagotto), Azusa Onishi (violino) e lo stesso Bronzi al violoncello.

A seguire si ascolterà il Concerto per violoncello e orchestra d’archi composto nel 2018 dal torinese Gianluca Cascioli, presente al concerto: apprezzato pianista, di recente si è distinto anche come compositore. Solista è Enrico Bronzi, il suo dedicatario, che ha anche registrato il lavoro con l’Orchestra da Camera di Perugia in un video realizzato all’ex Ospedale Fatebenefratelli. Chiude il programma la Sinfonia n. 4 di Beethoven.