Amelia, il Forum delle Donne festeggia i primi quindici anni

AMELIA - L’associazione di promozione sociale Forum Donne Amelia compie 15 anni. Da oggi a domenica, fa sapere il Cesvol, quattro giorni di eventi "per restituire e condividere con la comunità il percorso di questi anni, fatto di attività culturali, politica di genere e difesa dei diritti delle donne sul territorio".Tutti gli eventi si svolgeranno al chiostro Boccarini, ad Amelia e saranno gratuiti. Il via oggi alle 21 con l’inaugurazione della mostra “La nostra storia tra parole e immagini“, che sarà aperta fino a domenica (10.30-12.30 e 16.30-19.30). A seguire l’installazione - video decorazione a cura di Ackagi. Sabato alle 21 la proiezione del film “Contro l’ordine divino“ di Petra Volpe, in collaborazione con l’associazione Oltreilvisibile. Domenica, dalle 18, l’esibizione del Coro Vocinsieme della Casa delle Donne di Terni, con l’ Ensemble vocale dell’associazione Tarantarci Perugia. A seguire i racconti del Forum delle Donne di Amelia, la lettura a cura di Antonella Quadraccia e l’intervento del Comitato Barbara Corvi.