Amazon ha aperto le sue porte al Conservatorio di Musica Morlacchi

Ispirato dallo storico legame tra l’Umbria e il jazz, il deposito di smistamento Amazon di Magione ha aperto oggi le sue porte al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia, che, alla presenza dei rappresentati delle istituzioni locali e regionali, di ospiti e dipendenti, ha promosso l’esibizione di un quartetto jazz. "In Amazon cerchiamo sempre di trovare nuove occasioni per dialogare con il territorio che ci ospita", ha spiegato Mario Della Sala, regional director di Amazon Logistics. "La musica è un linguaggio universale: ringraziamo il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia che ha accettato il nostro invito e che ha portato un po’ della magia del jazz anche all’interno del nostro sito". "Siamo lieti di dare un contributo a questo importante evento", ha dichiarato il maestro Luigi Ciuffa, direttore Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia. "Il Conservatorio Morlacchi svolge attività di formazione accademica di alto livello, ma è contestualmente impegnato in attività di ricerca e produzione artistica sul territorio". L’evento è stato inoltre l’occasione per fare il punto sulla presenza di Amazon in Umbria e offrire agli ospiti la possibilità di osservare da vicino i processi di un deposito di smistamento grazie ad un tour guidato del sito. Alla visita hanno preso parte, tra gli altri, anche Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo Economico e il sindaco del Comune di Magione, Massimo Lagetti, accompagnato dai membri della Giunta Comunale e dalla consigliera regionale Simona Meloni. "Abbiamo accolto positivamente sin dall’inizio l’arrivo di Amazon sul nostro territorio, sia sul versante occupazionale, sia per l’opportunità che rappresentava e rappresenta per le aziende del territorio", ha commentato la governatrice Donatella Tesei.