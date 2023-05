’Alzatella’, profumo di festa Protagonisti i ragazzi

Neanche la pioggia è riuscita a fermare uno degli eventi più significativi di avvicinamento alla Festa dei Ceri. Ieri mattina, infatti, si è svolta per la diciottesima edizione l’ormai tradizionale ’’alzatella” al Centro Accoglienza Aldo Moro: un momento di gioia per tutti i partecipanti ma soprattutto per gli ospiti del centro, autentici protagonisti, all’insegna del coinvolgimento, della condivisione e dell’amicizia in nome del patrono Sant’Ubaldo il cui insegnamento informa e motiva la Festa dei Ceri, riproposta ieri nei suoi momenti essenziali.

A partire dalla sfilata, che dalla ex caserma dei Vigili del Fuoco ha raggiunto il CAAM, capeggiata da tamburini, banda musicale e dal trombettiere Marco Tasso, ad anticipare l’ingresso dei tre capodieci – Luca Allegrucci per Sant’Ubaldo, Alessandro Fofi per San Giorgio e Alessio Fiorucci per Sant’Antonio, ognuno con un capocetta a seguito – e del Primo e Secondo Capitano, Valentino Cerbella e Lucrezia Murolo.

Dopo l’alzata, le ragazze e ragazzi del centro d’accoglienza hanno dato il loro contributo con una “spallata” ai Ceri, donati dall’associazione “Amici di Robi”. Forte la presenza delle istituzioni, politiche, religiose e ceraiole, a testimoniare l’importanza sociale e di coesione dell’appuntamento: hanno infatti assistito alla manifestazione il sindaco Filippo Stirati con la sua vice Alessia Tasso e all’assessore Simona Minelli, il vescovo Luciano Paolucci Bedini, tutti i capodieci dei Ceri grandi, mezzani e piccoli, insieme ai due Capitani e all’alfiere, che saranno protagonisti il prossimo 15 maggio.