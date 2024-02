“Always On“. Il calendario degli eventi

Dalla Città nascosta protagonista dei mesi invernali alla primavera in cui Orvieto rifiorisce con l’orgoglio delle sue tradizioni, dall’estate piena di musica per ogni genere di pubblico all’autunno in cui i sapori delle eccellenze enogastronomiche si prendono la scena. E ancora teatro, arte, cultura e sport. Manifestazioni e iniziative per tutte le stagioni nel programma 2024 di Orvieto Always On, il calendario unico degli eventi promosso e coordinato dal Comune con la collaborazione degli organizzatori dei vari appuntamenti che accenderanno la città nel corso dell’anno. Archiviata con successo anche la quinta edizione di “Innamorati di Orvieto“, dal 14 al 19 marzo sono in programma le iniziative in occasione di San Giuseppe, patrono della città, con la consegna del “Pialletto d’oro“ a cura della Cna (14 marzo), la Passeggiata di primavera (domenica 17 marzo) e la tradizionale frittellata in Piazza Duomo (19 marzo). Nel mezzo anche il Saint Patrick’s Day al Pozzo di San Patrizio (17 marzo). Appendice musicale il 24 marzo al Teatro Mancinelli con il concerto della Filarmonica di Orvieto “D’incanto…la Banda“.Dal 17 al 19 maggio la 12esima edizione di “Orvieto in Fiore“ che celebra la Pentecoste e il suggestivo volo della Palombella in Piazza Duomo (domenica 19 maggio), il 2 giugno il Corpus Domini e lo spettacolare Corteo Storico anticipato come di consueto dal Corteo delle Dame (31 maggio) e dalla Staffetta dei Quartieri (1 giugno). Tra la Pentecoste e il Corpus Domini l’edizione 2024 del Festival “Arte e Fede“. Dal 29 novembre al 6 gennaio 2025 infine l’ottava edizione di “A Natale regalati Orvieto“che porta in dono la 31esima edizione di Umbria Jazz Winter (28 dicembre-1 gennaio).