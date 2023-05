Alunni da prima pagina Premiate le scuole Ecco tutti i campioni del ’giornalismo’

L’entusiasmo e l’allegria dei ragazzi sono contagiosi, tanto che ieri è spuntato anche il sole sopra il cielo del Campionato di giornalismo, promosso da La Nazione e giunto alla giornata del podio. Ed è stata una bella festa, complice la verde accoglienza del Barton Park, messo a disposizione per il secondo anno da due imprenditori lungimiranti e attenti al benessere della collettività: i fratelli Silvano e Mauro Bertolini. In questi mesi si sono sfidate 23 scuole medie e una elementare con 31 classi per un totale di oltre 700 alunni seguiti da una cinquantina di insegnanti tutor. A premiare i ragazzi, arrivati in massa con professori e rispettivi supporter (una scuola, la Polidori di Montone, è stata rappresentata dal sindaco Mirco Rinaldi con fascia tricolore), c’erano il responsabile de La Nazione Umbria Pier Paolo Ciuffi (foto in basso), il vicesindaco Gianluca Tuteri, il dirigente dell’Ufficio scolastico di Perugia Fabrizio Fratini, il direttore marketing di Pac2000A Conad Giovanni Anania e la presidente dell’Inner Wheel Perugia Liana Pimpinelli.

Ed eccoci ai nomi delle scuole premiate, anche se alla fine hanno vinto tutte, vista la qualità, l’attualità e lo spessore degli argomenti trattati. Dunque l’oro dell’edizione 2022-2023 di Cronisti in classe va alla Pennacchi, argento per la San Paolo, bronzo pari merito per la Gabelli e la Alighieri. Campioni di vignetta, la Foligno 5, mentre la Gabelli è la più cliccata. I riconoscimenti dell’Inner Wheel sono andati a Polidori, Foscolo e Comprensivo Giano. "Mi ha stupito il lavoro sulle donne partigiane – dice Tuteri – che ha dimostrato che avete una sensibilità particolare per le differenze di genere. Ho visto anche gli altri lavori, quelli sull’ambiente: noi adulti vi abbiamo lasciato un campo impraticabile, e dovremmo scusarci. Ho letto le pagine sulle nuove tecnologie, e vi voglio dire che da qualche tempo utilizzo l’intelligenza artificiale: non la considero un pericolo, è utile ma è solo un “secchione“, non ha la logica, non ha la passione. Lo studio, la preparazione, sono importanti, ragazzi: don Milani diceva se conoscerete 100 parole ci sarà qualcun altro che ne conosce mille e quello avrà più forza di voi. Dunque stimolate la lettura e la conoscenza: vi porteranno verso traguardi sempre più ambiziosi". "Anche questa che si è appena conclusa è stata un’edizione esaltante – ha sottolineato il responsabile de La Nazione Umbria, rivolgendosi agli studenti – per la qualità degli articoli inviati, l’accuratezza nella scrittura e nella scelta dei temi: dall’emergenza climatica all’inclusione, alla storia locale. I vostri pezzi – ha concluso Ciuffi – sono piaciuti non solo a noi redattori ma anche a molti lettori, che ce l’hanno segnalato. Bravi, siete già ottimi cronisti".

Silvia Angelici