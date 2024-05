Altri trionfi per Daniele . Santarelli

FOLIGNO L’allenatore folignate della società di Volley femminile della Imoco Conegliano, Daniele Santarelli (foto), continua a scrivere la storia della pallavolo. Il 42enne folignate ha regalato alla società veneta l’ottavo scudetto consecutivo. Un successo che premia la bravura di Daniele Santarelli, l’allenatore più vincente a livello mondiale. Oltre ai successi a catena alla guida della Imoco Conegliano, Santarelli ha stravinto il titolo di campione europeo alla guida della nazionale della Turchia. Sempre alla guida della Imoco ha vinto 5 Coppe Italia, sei Supercoppe Italiane una Champions Leaguee due Mondiali per Club e il titolo Mondiale alla guida della nazionale della Serbia. Daniele Santarelli domenica, in campo neutro in Turchia, sarà protagonista nella finale Champions League contro Milano.Ad agosto proverà a vincere con l’Imoco il titolo olimpico, l’unico che manca alla Pallavolo femminile di Conegliano.