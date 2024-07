Allerta meteo in Umbria per temporali, ecco dove

Perugia, 21 luglio 2024 – Allerta meteo gialla in buona parte dell’Umbria per il rischio di temporali forti. L’avviso meteo per lunedì pomeriggio riguarda le zone Alto Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno.

Un minimo in quota legato ad una perturbazione di origine atlantica tende ad interessare, nel corso della giornata di lunedì, il settore tirrenico meridionale portando tempo perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, specie su Campania, Basilicata e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di lunedì 22 luglio, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 22 luglio, allerta gialla su Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e gran parte di Lombardia,

Umbria, Lazio, Abruzzo e Puglia.