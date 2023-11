Alle ex Paoline apre la Libreria delle Volte: "Progetto culturale, luogo vivo dove incontrarsi"

Sono arrivati in tanti all’inaugurazione della “Libreria delle Volte“ (ex Paoline) e in piazza IV Novembre è stata subito una grande festa. C’erano tra gli altri il sindaco Andrea Romizi, il prefetto Armando Gradone, l’assesosre alla cultura Leonardo Varasano con la figlioletta, il rettore della Stranieri Valerio De Cesaris, il vescovo Ivan Maffeis e Giuseppe Capaccioni di Genesi, società benefit s.r.l. a cui è affidata la guida del Museo del Capitolo della Cattedrale e dell’Area Archeologica della Perugia Sotterranea, nata con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali, di sviluppare itinerari di conoscenza e veicolare il territorio umbro. A tal proposito Capaccioni ha evidenziato che "la libreria è stata pensata come un luogo vivo dove incontrarsi, interrogarsi, dialogare, costruire e sviluppare insieme un progetto culturale per la città; un luogo in cui entrare, tra pagine di libri. Perché i libri sono esperienze di ascolto delle nostre domande interiori, dei nostri pensieri irrequieti, delle nostre sensazioni vitali". I curatori raccontano che la libreria ha in dotazione 5 mila volumi (libri per bambini e ragazzi, testi religiosi, narrativa, storia dell’arte, saggistica) su uno spazio di circa 100 metri quadri. Nei locali aperti sulla piazza simbolo di Perugia sarà possibile anche consultare testi, fermarsi per una sosta, acquistare i biglietti per visitare il complesso monumentale che ruota intorno all’Isola di san Lorenzo. Aprire una libreria oggi. Tutti concordi. E Varasano riassume: "I libri - dice - sono mezzi di formazione, informazione, di trasmissione di valori e saperi, di civiltà e identità. Conservano un pezzo di memoria. E noi siamo ben leiti di salutare questa nuova impresa". I perugini ringraziano e festeggiano la nuova saracinesca che si è alzata.