Alle Casette di Spoleto: off limits i giochi per bambini

Niente scivolo per i bambini del quartiere Casette, ma non solo perché i giochi chiusi da circa quattro mesi sono due ed è fuori uso anche una sorta di altalena in ferro. A transennare i giochi per bambini è stato lo stesso comune che li aveva installati, spiegando, con un cartello affisso sulle transenne (oggi scomparso), che gli stessi giochi non sono a norma. Dopo quattro mesi però il comune non è ancora intervenuto per risolvere il problema, i giochi rimangono inutilizzabili ed i residenti sollecitano l’ente pubblico a trovare una soluzione per restituire un aspetto decoroso al giardino lasciato in stato di abbandono non tanto per la manutenzione del verde pubblico che viene comunque eseguita con regolarità, ma per la manutenzione straordinaria di giochi ed arredi spesso presi di mira anche dai vandali. L’ente pubblico circa dieci anni fa infatti ha investito 120mila euro per riqualificare il giardino pubblico di via primo maggio, realizzando anche un capo da pallacanestro.

Si tratta dell’unico spazio verde pubblico di uno dei quartieri più popolosi di Spoleto. Ad oggi le radici degli alberi hanno rialzato l’asfalto sulla superficie di gioco ed è rimasto un solo canestro. Nel 2018 il Comune ha attivato un altro intervento per sostituire la rete perimetrale del giardino e per sistemare la fontana ornamentale. Gli stessi residenti segnalano anche che pur essendo vietato c’è chi porta regolarmente il cane al giardino pubblico.