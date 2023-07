Allarme Carceri Terni: Verini (Pd): "Il Governo deve occuparsene"

"Che altro deve succedere perché il Governo e il ministro della Giustizia, Nordio, comincino a occuparsi seriamente delle carceri e, davanti all’ennesimo, grave episodio, in particolare di quelle umbre? Ieri (domenica ndr) al carcere di Terni nuova tensione che poteva sfociare in tragedia". Così il senatore Walter Verini (Pd), in relazione alla spedizione punitiva tra detenuti nel carcere di Sabbione sventata dalla polizia penitenziaria. Nelle carceri umbre, continua Verini, "il sovraffollamento e la presenza di detenuti particolarmente critici si fa quotidianamente sentire, insieme alla carenza di personale di custodia e figure multidisciplinari. Ma Nordio tace, impegnato nelle quotidiane esternazioni e negli annunci di norme che indeboliscono la lotta alla corruzione e alle mafie". "Davanti a questo nuovo episodio torniamo a sollecitarlo – conclude il senatore Pd _ : cominci, insieme al Dap, a occuparsi seriamente dell’emergenza carceri".