Allarme-buche in città. Il Comune corre ai ripari

La pioggia delle ultime settimane ha riaperto vecchie ferite sull’asfalto cittadino, con antiche e nuove buche. Situazione difficile, per esempio, in via Tuderte (zona Montebello) dove ci sono almeno tre punti in cui il catrame ha ceduto. Stessa cosa a Madonna Alta, tra la rotonda davanti all’Unicredit e lo svincolo del raccordo. Altre segnalazioni arrivano da Ponte San Giovanni, con l’ex consigliere comunale Renzo Baldoni che posta foto di passaggi pedonali ormai scoloriti e con pericolose ’fratture’ sull’asfalto: "Nessun veicolo – scrive Baldoni – si ferma alle strisce pedonali, ora vogliamo aspettare un grave incidente per poter eliminare le buche?".

Il Comune replica con l’assessore Francesco Zuccherini, che spiega: "Da domani (oggi, ndr) partiranno due importanti interventi di rifacimento stradale: il ripristino all’incrocio semaforico di via Arno, dopo il ponte di Ponte Valleceppi verso Ponte San Giovanni e quello in via Cicioni in zona Settevalli. Il primo da fare per un ripristino stradale a causa dell’intervento fatto in passato da 2i Rete Gas, l’altro su una strada che non viene rifatta da decenni e che necessita una riqualificazione totale. Contemporaneamente il nostro cantiere continuerà con gli interventi di manutenzione: la finitrice finirà il proprio intervento in via Manna per poi trasferirsi in zona Pila; successivamente andrà in zona centrale per poi riportarsi verso Sant’Egidio e Ripa. Parte anche il cassone termico con le riqualificazioni del catrame a caldo e la rappezzatrice. Siamo al lavoro per migliorare ed essere più efficienti nella manutenzione stradale della nostra città".