all’anfiteatro di terni

Per la rassegna “Baravai Music“ arriva stasera all’Anfiteatro Romano di Terni, con ingresso gratuito, “Auguri - Tour Estate 2024“, il tour estivo degli Ex-Otago (nella foto), che stanno affrontando i più caldi palchi estivi, per immergersi nel loro universo musicale e lasciarsi coinvolgere dal loro originale modo di raccontare il mondo. Spaziando tra brani del passato e grandi successi, nel concerto la band genovese presenterà per la prima volta live i brani del suo ultimo lavoro discografico “Auguri“ che racchiude cinque anni di silenziosa e intensa gestazione e intreccia intimi racconti di relazioni e avventure umane in cui riconoscersi.