Alla riscoperta del Gesù. Nostro viaggio nella storica chiesa di piazza Matteotti

Tutti con gli occhi all’insù ad ammirare quel gioco di prospettive creato dai trompe l’oeil, gli intrecci di luci e di ombre, le pennellate sfumate quasi a percepire il fruscio delle tende che gli angioletti con grazia aprono per mostrarci la narrazione: eh sì, nel ’600 in chiesa era come trovarsi a teatro e l’intento del pittore è quello di spettacolarizzare la fede, di sublimare il divino con una messa in scena eseguita a regola d’arte, studiata per stupire i fedeli.

Siamo al Gesù, una delle chiese più amate dai perugini. Don Mauro Angelini, il rettore, la governa con affetto, dedizione e visione imprenditoriale, tanto da trasformarla in uno dei luoghi di culto più visitati dai pellegrini e dai turisti non solo italiani. In questi giorni è terminata la prima parte dei restauri che riguardano la volta e il transetto sinistro. In anteprima La Nazione è andata a scoprire i “tesori“ risanati del Gesù di piazza Matteotti, dove è possibile ammirare, tra le altre opere, gli affreschi di Andrea Carlone (XVII secolo) ripuliti dalla fuliggine e dagli anni.

"Abbiamo incluso nell’ intervento tutte le opere e le superfici che sono presenti nella zona del transetto sinistro. Questo per completare l’area restituendola alle funzioni liturgiche e per contenere i costi del montaggio, noleggio e smontaggio delle impalcature – spiegano i restauratori Paolo Biscarini, Francesca Drisaldi e Polidori –. I dipinti, nella scena della vocazione di Giosuè, erano offuscati dai depositi del fumo dell’incendio e da vecchi ritocchi. Anche nel fondale raffigurante la presa di Gerico era visibile una zona più scura del resto già pulito e consolidato nell’intervento del 2008, che però si è rivelato essere un rifacimento di una grande lacuna dell’intonaco eseguito nell’800". La mano dei restauratori si è posata poi sulle superfici delle decorazioni in stucco, cornicione e riquadri ai lati degli altari: queste presentavano le stesse polveri scure di fumo dell’incendio del 1989, oltre a ridipinture eseguite nel corso di secoli di manutenzioni. "In molte zone del cornicione – fanno notare – il modellato in stucco era rovinato e nella quasi totalità delle superfici le dorature erano ridipinte a porporina". Nuova luce anche per le pareti del transetto, sistemate le sculture lignee e dorate dell’organo e dell’altare, risanata la ringhiera e il balcone dell’organo, dove è incisa la firma di Morlacchi.

"Siamo molto contenti – ammette don Mauro – perché i restauri rappresentano un ulteriore passo verso la riqualificazione della chiesa tanto amata dai perugini. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij, e la bellezza qui al Gesù sta risplendendo sempre più. Speriamo di iniziare al più presto anche i restauri della seconda parte deill’opera. Intanto, mi preme ringraziare la Fondazione Perugia per il contributo dato, con l’auspicio che sia l’inzio di un sogno che porto nel cuore: gli interventi per i tre oratori dei nobili, degli artisti e dei mercanti, e dei contadini. Il Gesù - conclude il rettore - fa parte delle 700 chiese del Fondo edifici di culto (Fec) ed è tra le trenta più importanti per la storia (fu fondata da Sant’Ignazio di Loyola), per l’architettura (la peculiarità a torre), per l’arte barocca e per la devozione con i culti del Sacro Cuore di Gesù e della Madonna Bambina, da poco festeggiata".