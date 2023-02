Alla Pellini 500 atleti da mezza Italia "Il nuoto fa bene anche al territorio"

Ventisette società, quasi cinquecento atleti, 1.400 iscrizioni alle gare e nove regioni coinvolte: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Sono questi i numeri del primo meeting nazionale TVN Winter Meet che si terrà alla piscina comunale Pellini sabato e domenica. Tempi e modi dell’evento sono stati presentati a Palazzo dei Priori dal presidente Simone Palombi, Diego Del Bianco, direttore tecnico di Aretè, società polisportiva nata nel 2021, che collabora attivamente con TVN a questo evento, Mario Provvidenza, presidente della Federazione italiana nuoto (Fin) Umbria, e Clara Pastorelli, assessore allo sport del Comune di Perugia.

"Pur avendo organizzato questo evento in pochissimo tempo, in appena venti giorni – ha raccontato Palombi –, la risposta è stata buonissima. Merito anche di un impianto come la piscina Pellini che si presta a questo tipo di manifestazioni. I numeri dimostrano l’interesse per questo evento e ci saranno anche una squadra siciliana e una squadra sarda. Riuscire a portare qui in Umbria atleti giovani provenienti da tutta Italia è per noi motivo di grande stimolo". A partecipare alle gare, in programma sabato nel pomeriggio e domenica tutta la giornata, saranno infatti sportivi e sportive di tutte le età, delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior, a partire dai tredici anni.

Nel ringraziare Tvn, Fin Umbria e l’amministrazione comunale di Gubbio per aver contribuito a organizzare l’evento, Pastorelli ha parlato di "appuntamento che consente di valorizzare una disciplina, come il nuoto, considerata minore ma che minore non è, tra le più penalizzate dal lungo periodo della pandemia prima e del caro energia dopo".

Silvia Angelici