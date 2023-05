Alberto Onofri presenta l’enciclopedia sulla Cam

Un pomeriggio insieme ad Alberto Onofri (nella foto), il collezionista perugino che vanta una delle più grandiose e sterminate raccolte di dischi, colonne sonore e strumenti musicali. Il Teatro della Sapienza del Collegio unico dell’Onaosi ospita domani l’evento da lui organizzato, tra il progetto quadro d’autore e il cinema in audio, con ingresso alle 16.30 e inizio alle 17.

L’iniziativa si divide in due parti: la prima è il ricordo di Alberto Sordi (Onofri possiede oltre duemila tra 45 giri e 33 giri con le colonne sonore più importanti del cinema italiano) mentre la seconda consiste nella presentazione dell’opera enciclopedica sulla storica etichetta discografica Cam, la più grande casa discografica del cinema italiano, specializzata in colonne sonore. Un’impresa monumentale che Onofri ha iniziato a scrivere nel 2018 e ha finito dopo 4 anni mezzo di lavoro per oltre 2400 pagine in sei volumi. "Ho scritto e riordinato tutta la storia della Cam – racconta : partendo dalle origini umbre, visto che fu fondata nel 1960 dagli editori Campi, famiglia di Foligno e poi via via racconto la collezione completa, in base agli anni. Anche perché io sono in possesso di tutti i tabulati originali e le matrici della casa discografica. Ho la collezione completa, anche con dischi rarissimi e mai distribuiti, mancanti dall’archivio della Cam che io possiedo". Decisivi i contatti con Giuseppe Giacchi, produttore ed editore di colonne sonore e canzoni di successo mondiale, già direttore generale della Cam, che ha firmato le più belle colonne sonore dei più bei film italiani dagli anni ’60 fino al 1984.