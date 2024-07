Alberto Maria. Zuccari resta presidente

SPOLETO Sarà ancora Alberto Maria Zuccari, titolare di Qpd (Quality For Passion), il presidente della sezione Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria per il biennio. Lo ha deciso l’assemblea dei soci, che si è riunita nella sede Inps del Convitto Unificato di Spoleto per il rinnovo delle cariche associative. Confermata alla vicepresidenza Laura Tulli (Tulli Acque Minerali), Nel Consiglio direttivo Filippo Cardini (La Lucente), Fabio Chiavari (Chiavari), Marco Giovanni Fapore (Costa d’Oro), Giacomo Filippi Coccetta (Fabiana Filippi), Paolo Forti (Forti), Michele Ginobri (Meccanotecnica Umbra), Francesco Gradassi (Azienda Agraria Marfuga di Gradassi Francesco), Gianluca Magrini (Tecnomeccanica Magrini), Maria Flora Monini (Monini), Bernardo Proietti (Sicurezza Globale 1972), Vincenzo Rossi (Valle Umbra Servizi), Simona Santarelli (Coobec), Sante Tulli (Rerit) e Paolo Zuccari (Hotel San Luca).