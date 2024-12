Albero natalizio di quartiere a Piazza della Pace, sede della Cittadella delle associazioni del Cesvol. L’iniziativa “Decora con noi l’albero di Natale” è promossa dall’associazione Noità nell’ambito del progetto “Quartieri in azione“ sostenuto dalla Fondazione Carit, con la collaborazione dell’associazione l’Arcobaleno e il mare, del Cesvol e il patrocinio del Comune di Terni. Appuntamento domani alle 15 a Piazza della Pace, nel cuore di Villaggio Italia, dove i promotori dell’iniziativa accoglieranno le persone che hanno il desiderio di decorare insieme l’albero di Natale. "Ognuno può portare un pensiero, un augurio o una decorazione da appendere per rendere l’albero ancora più speciale in un pomeriggio con tanti giochi per i bambini" spiegano ancora i promotori dell’iniziativa, che è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni e prenotazioni, fa sapere il Cesvol, contattare 328 1711759; [email protected].