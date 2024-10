Albero di Natale sull’Ingino. Calendario pronto

GUBBIO – La città si sta già preparando al Natale e il Comitato ’Albero di Natale più grande del Mondo’ del presidente Giacomo Fumanti annuncia le iniziative per il prossimo periodo. È pronto infatti a tornare il calendario dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, che quest’anno vuole rendere omaggio alla bellezza della città di Gubbio e utilizzerà infatti uno splendido scatto di Luana Ceccarelli: sarà disponibile nei prossimi giorni presso l’ufficio informazioni turistiche (IAT) in Via della Repubblica e presso vari esercizi commerciali della nostra città. Inoltre, si rinnova l’ormai tradizionale iniziativa online "Adotta una luce" che quest’anno avrà inizio mercoledì 27 novembre alle ore 12:00. Sul sito web www.alberodigubbio.com, infatti, è presente un conto alla rovescia che, una volta scaduto, farà partire le adozioni al costo di 15 euro ciascuna.