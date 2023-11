Albero di Natale realizzato “all’uncinetto“

CASTEL VISCARDO Quest’anno, la comunità di Monterubiaglio ha deciso di abbracciare un tocco vintage e unico, creando un albero di Natale straordinario composto interamente da mattonelle Granny. E sono oltre duemila le mattonelle colorate, sessanta le mani impegnate a realizzarle per circa nove metri di altezza. Ecco l’Albero di Natale realizzato con i “quadretti all’uncinetto“, piccoli motivi squadrati realizzati con la tecnica dell’uncinetto. Questi piccoli quadrati colorati sono spesso utilizzati per creare coperte, cuscini e, in questo caso, un albero di Natale unico. A realizzarlo sono state circa trenta donne del paese che, in una serie di sessioni di lavorazione all’uncinetto, ognuna in completa autonomia, hanno portato a compimento l’opera realizzando oltre duemila mattonelle.