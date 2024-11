Albero della Cuccagna a San Martino: gli Angeli vincono la sfida

GUBBIO – Si è svolto lunedì, giorno in cui si festeggia San Martino, il tradizionale Albero della Cuccagna nel quartiere di San Martino. Nonostante il freddo, una folla ha gremito piazza Giordano Bruno, assistendo al rinnovamento di una tradizione che prosegue, come dichiarato anche dal presidente dell’associazione San Martino Nicolò Minelli, grazie al contributo di diversi personaggi ed enti che contribuiscono alla buona riuscita di una serata ormai storica per la città. Tre le squadre che quest’anno si sono contese il premio: Qualcuno sotto che c’arcoje, Gli Angeli e CDZ. I primi, vincitori nell’edizione dello scorso anno, vengono però eliminati nella manche iniziale, mandando le restanti due allo spareggio cronometrato, dove i ragazzi di CDZ salgono in 29,25 secondi, mentre quelli de Gli Angeli (squadra composta da Mattia Bartocci, Simone Gnagni, Samuel Fiorucci, Saverio Fiorucci e Giovanni Biccari), riescono a salire in 26,29 secondi, aggiudicandosi il primo posto. L’eventoè stato organizzato dall’associazione Quartiere di San Martino.