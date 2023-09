Albero dei record al via Domani inizia l’attività

Le tante attività legate a Gubbio permettono alla città di vivere sempre un periodo di avvicinamento a quasi tutti gli eventi di cui dispone, sempre grazie all’aiuto di volontari e associazioni. Questa domenica partiranno per la 43esima volta le attività per la realizzazione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, che porta tantissimi visitatori e che rientra nelle attrazioni proposte dalla città per confermare l’appellativo di “Gubbio Città del Natale”. Tutto questo è reso possibile dall’impegno degli “Alberaioli”, che da domani si ritroveranno quasi tutte le domeniche mattina per stendere cavi e luci sugli alberi delle pendici del Monte Ingino. Quest’anno sarà inoltre completato il percorso di efficientamento energetico, partito nel 2020 con la sostituzione delle luci che compongono la Stella Cometa, proseguito lo scorso anno con le luci verdi della sagoma e che si concluderà con la conversione a strip led delle luci interne colorate. Queste misure, unite alla produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico installato nella sede del Comitato, permettono un Albero ecosostenibile. Una particolare attenzione viene richiesta ai frequentatori domenicali del monte Ingino, in particolare ai bikers.