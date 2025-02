“Aladin“, torna il musical scritto da Stefano D’Orazio. Esclusiva umbra al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto

A grande richiesta arriva finalmente in Umbria, in esclusiva regionale, “Aladin“, il musical scritto da Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh e con la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio. Ispirato a uno dei racconti più celebri de “Le mille e una notte“ – Aladino e la lampada Meravigliosa – lo spettacolo (nella foto) torna dopo dieci anni grazie alla Compagnia dell’Ora e sarà in scena al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto sabato 15 marzo alle 17 e alle 21 con biglietti in vendita su Ticketone e Ticket Italia. La regia è di Luca Cattaneo, le coreografie di Ilenia De Rosa e la direzione musicale di Enrico Galimberti in una rappresentazione che farà immergere gli spettatori nel mondo fantastico delle notti d’Oriente, catturando l’attenzione con effetti speciali affidati al Mago Casanova. Scenografie, costumi, coreografie ed effetti speciali sono totalmente inediti, con un’idea registica che Cattaneo ha definito "innovativa ma nel rispetto dell’opera originale di D’Orazio per mantenere coerenza fra il testo e la messa in scena, così da far rivivere un’esperienza teatrale unica, capace di far sognare spettatori di tutte le età".

Aladin è molto più di una semplice rivisitazione della celebre fiaba. Grazie alla scrittura di Stefano D’Orazio, il musical si distingue per la profondità dei suoi personaggi e la modernità delle tematiche affrontate, tra cui l’importanza di credere nei propri sogni e il coraggio di affrontare il destino. Le scenografie sono realizzate in modo da creare diversi contesti d’ambientazione con soluzioni scenotecniche che garantiscono cambi di scena dinamici e veloci mentre le coreografie mescolano diversi stili dal modern jazz al tip tap, con richiami arabeggianti.

Lo spettacolo è proposto in esclusiva dalla LC Eventi di Luca Ciarpella.