Al via oggi Vette in Vista. Fine settimana di focus sulla montagna

TERNI Fine settimana ricco di appuntamenti per Vette in Vista, il Festival organizzato dall’associazione Stefano Zavka in collaborazione con il Cai Terni che prende il via oggi e va avanti fino a domenica.

Oggi alle 12 al Caos la proiezione del film “Il ritorno del lupo“ di Niccolò Barca, Tommaso Merighi, che tratta il tema dell’incapacità umana di rapportarsi con gli animali selvatici.

Alle 17.45 si parla di Medicina di Montagna dalla A alla Z con Antonella Bergamo, dermatologa, Lorenza Pratali, cardiologa ricercatore Cnr, Stefano Trinchi, medico e tecnico del Cnsas.

Alle 21.15 il saluto delle autorità e delle associazioni che hanno promosso l’evento, a seguire l’incontro con Dario Eynard e Giacomo Meliffi, due giovani alpinisti, membri della squadra di alpinismo del Cai Eagle Team (gruppo promosso dal Cai nazionale su idea di Matteo Della Bordella, che è stato in Patagonia per un mese ed è ritornato in Italia da pochi giorni). Racconteranno la loro passione per l’avventura che li ha portati a scalare ed esplorare dalle montagne di casa alle zone artiche, fino alle remote terre della Patagonia.