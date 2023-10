Al via la campagna pubblicitaria sui tram di Milano

TODI - Sui tram delle strade e piazze di Milano campeggia da qualche giorno la città di Jacopone e il bramantesco Tempio della Consolazione. È partita il 20 ottobre la campagna di promozione turistica della città attraverso la rete delle linee metropolitane ATM della città di Milano. Il mezzo pubblico, che è interamente rivestito con le immagini delle bellezze storico e artistiche di Todi, si propone di intercettare ogni giorno migliaia di cittadini e turisti nelle piazze e nei viali del capoluogo lombardo, piazza Duomo compresa, fino alla seconda metà di novembre. Sul tram che trasporterà idealmente gli utenti a Todi, campeggiano le immagini del tempio della Consolazione, di piazza del Popolo, del tempio di San Fortunato e lo skyline della città, richiamando, in italiano e in inglese, l’identità della città più sostenibile, titolo conquistato già nei primi anni Novanta grazie allo studio di un’Università americana e oggi ancora di grande attualità.

La campagna decordinamica è stata sviluppata insieme a IGPDecaux Spa, filiale italiana di JCDecaux, prima società al mondo nel segmento della comunicazione visiva. "Se i riscontri saranno positivi - sottolinea il vice sindaco Claudio Ranchicchio – essa proseguirà anche nel 2024 sulla rete tramviaria delle città di Roma e Firenze". "L’iniziativa intrapresa - aggiunge il sindaco Antonino Ruggiano - si propone di rafforzare la visibilità della città in ambito nazionale, di pari passo con altre iniziative di rilievo che Todi sempre più spesso ospita, come in questi giorni il Social Enterprise Social Camp, con oltre 300 personalità da 26 Paesi diversi".

s.f.