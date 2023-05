Al via i lavori di restauro de “La Selva“

Sono iniziati in questi giorni ad Allerona (nella foto il sindaco, Sauro Basili) i lavori di restauro e valorizzazione del giardino storico di villa Cahen “La Selva“ finanziati con i fondi del Pnrr per ben un milioni e 950mila euro. L’intervento interessa un’area studiata con molta cura, anche attraverso una ricerca storica propedeutica al ripristino del vecchio arredo naturale ed artificiale dei giardini che ne fanno un raro esempio di stile Liberty in cui si identificano natura ed arte rintracciabili nella disposizione di alberi e piante, fiori e prati, con l’ornamento aggiuntivo di statue, ruscelli e cascatelle. Una volta ultimato l’intervento permetterà di esaltare le bellezze del grande parco fra cui la casina costruita in stile Liberty, le serre in ferro e vetro per la coltivazione delle orchidee. E ancora le fontane, le statue, l’aranciera, la serie di viali in acciottolato, le scale in pietra, le quinte prospettiche, la limonaia, un campo da tennis ed opere di idraulica di grande pregio e di sofisticata ingegneria. Il tutto nel rispetto di quanto impostato nei primi anni del Novecento dai fratelli Duchene, architetti paesaggisti francesi che nel parco, tra il giardino all’italiana, ricco delle più varie specie arboree e erbacee, anche rarissime, che il proprietario faceva arrivare dai luoghi più lontani, e le serre per la protezione delle piante durante l’inverno, collocarono il primo giardino giapponese moderno realizzato in Italia. I lavori saranno completati entro la fine dell’anno.