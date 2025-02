Al veglione col pullman. L’iniziativa di “San Pio“

Non sai come andare al veglione? C’è il pullman. La stagione dei veglioni al Formula, che vanta una lunga tradizione, quest’anno si arricchisce di una novità. Per il veglione di San Pio X verrà istituita una navetta che farà la spola tra varie zone della città nella notte di sabato 22 febbraio. "L’autobus sarà un servizio a disposizione di tutti e sarà legato solo alla serata del 22 per il veglione di San Pio X. Ovviamente il percorso è riservato ai partecipanti ed effettua la fermata nei punti indicati nell’apposita mappa".

Dalle prime info diramate dalla società rionale San Pio, si apprende che il servizio di navetta partirà dalle 22.30 dal parcheggio a lato della chiesa di San Pio X per arrivare alla discoteca Formula Uno. Da qui ripartirà per le varie tappe previste fino alle 5 del mattino (servizio continuativo con una pausa prevista per legge tra le ore 1 e le ore 2). La navetta passerà ai Bus Point ogni 30 minuti circa e i punti di fermata saranno riconoscibili da un cartello che sarà apposto. Fermate previste a San Pio X, bar Tre Bis, parcheggio Collesi, stadio Bernicchi, bar Nord, Coffe House, supermercato La Margherita, Burghy e piazza Garibaldi. Nella navetta ci sarà un servizio d’ordine.