Al "Salvatorelli" un liceo delle. Scienze Umane

Il Comune di Marsciano, con una deliberazione della Giunta, ha formalizzato il proprio sostegno all’attivazione, presso l’Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano, di un nuovo indirizzo di studi, il “Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale”, rispetto al quale la Commissione Orientamento dello stesso Istituto ha dichiarato la compatibilità con le strutture, attrezzature e risorse strumentali attualmente esistenti presso la scuola. "Si tratta – sottolinea l’assessora alla Scuola, Chiara Tomassoni – di un importante arricchimento dell’offerta formativa per il territorio di Marsciano e di tutta la Media Valle del Tevere, della quale può beneficiare un’ampia platea di studenti. Affiancando questo nuovo indirizzo umanistico a quello del liceo scientifico si rafforza e si dà maggiore qualità a tutto il sistema territoriale di istruzione di II° grado. L’Ente sarà quindi al fianco dell’Istituto Omnicomprensivo per sostenerlo in tutto l’iter di attivazione del nuovo percorso".

Sarà ora l’Istituto Omnicomprensivo, entro il prossimo 25 settembre, così come richiesto dalle Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e formativa, ad ufficializzare la richiesta di attivazione alla Provincia e all’Ufficio scolastico regionale, con l’obiettivo di poter dare avvio al nuovo percorso a partire dai prossimi anni.