Al parco con mezzo chilo di hashish. Trentatré anni, arrestata dalla polizia

Al parco con mezzo chilo abbondante di hashish. Eppure, lei, 33 anni e diversi precedenti di polizia, a Perugia neanche ci doveva stare. Gli agenti di polizia che l’hanno sorpresa al parco della Verbanella l’hanno arrestata. La scoperta è stata fatta nell’ambito di controlli di prevenzione nell’area della stazione di Fontivegge. Gli uomini del Reparto prevenzione crimine Umbria - Marche, durante un servizio di osservazione all’interno dell’area verde cittadina, hanno notato alcune persone sospette che, alla vista degli operatori, hanno cercato di evitare il controllo scappando. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a fermare la donna che, fin da subito, ha mostrato evidenti segni di insofferenza e nervosismo al controllo. Infatti, nascosti all’interno della borsa della 33enne, gli agenti hanno trovato alcuni panetti di hashish, per un peso complessivo di 515 grammi, del cellophane e un bilancino di precisione. In questura è risultato anche il divieto di ritorno nel comune di Perugia che aveva violato, di conseguenza, per questo è stata denunciata, mentre è stata arrestata per il possesso ai fini di spaccio della droga. Dopo l’udienza di convalida, per la 33enne, originaria della provincia di Siena, sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari, gli arresti domiciliari.