Al Museo Archeologico incontro in ricordo di Mariano Guardabassi

Proseguono gli appuntamenti per le feste al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria in piazza Giordano Bruno: oggi pomeriggio alle 16.30 è in programma un incontro di studi dedicato a “Mariano Guardabassi nelle collezioni del Manu a 200 anni dalla nascita” in ricordo del celebre pittore, studioso e archeologo perugino. Si comincia con i saluti istituzionali e della famiglia Guardabassi, poi la direttrice del Museo Tiziana Caponi parlerà de “La collezione Guardabassi presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria”, quindi Samuele Ranucci ricorderà “Le monete della collezione di Mariano Guardabassi al Manu: gli scavi ad Ancarano di Norcia e l’interesse per la numismatica”. Paolo Vitellozzi terrà una conferenza su “Mariano Guardabassi: la collezione glittica” e Francesca Diosono passerà in rassegna “Alcune statue in bronzo di divinità dagli scavi Guardabassi ad Ancarano di Norcia”. Infine Alessia Chianella spiegherà “Bronzi Guardabassi: vasellame ed instrumentum dai depositi dell Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria”. L’ingresso è libero e aperto a tutti.