Al Morlacchi Gifuni e i fantasmi della storia

I fantasmi della nostra storia al Teatro Morlacchi. Sono Pier Paolo Pasolini e Aldo Moro e a loro dà corpo e voce Fabrizio Gifuni (nelle foto) con due attesissimi spettacoli in cartellone da domani a domenica per la stagione 24/25 dello Stabile dell’Umbria. Domani alle 20.45 e giovedì alle 19.30 è di scena “Il male dei ricci. Ragazzi di vita e altre visioni“, lo spettacolo tratto da Ragazzi di vita, Poesia in forma di rosa, Lettere luterane, Scritti corsari, Seconda forma de La meglio gioventù di Pier Paolo Pasolini. Quindi venerdì alle 20.45, sabato alle 18 e domenica alle 17 è la volta di “Con il vostro irridente silenzio. Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro“.

"I corpi di Moro e Pasolini – racconta Gifuni – occupano da quasi mezzo secolo la scena della nostra storia di ombre. Corpi a cui non è stata data ancora degna sepoltura. Corpi su cui inciampa, storcendosi le caviglie, un’intera nazione: amici, nemici, distratti o interessati, autenticamente indifferenti o affetti da un’assai consapevole ansia di rimozione, è impossibile per molti non farci i conti. E allora può accadere che questi fantasmi tornino a interrogarci con le loro parole, scomode e urticanti, che troppi, quando erano in vita, irrisero, volutamente distorsero o non vollero ascoltare. Da postazioni fatalmente contrapposte, vissero con crescente e acuto dolore quello stesso clima, cercando ciascuno di immaginare possibili soluzioni. Pur all’interno di condizioni esistenziali e caratteriali diametralmente opposte, entrambi finirono per sprofondare nel medesimo stato di angoscioso isolamento. Fino al tragico epilogo".

Per questo motivo, racconta l’artista "ho scelto di riportare in scena, eccezionalmente insieme a distanza di pochi giorni, i due lavori teatrali più rappresentativi di questo mio percorso: ’Con il vostro irridente silenzio’, un ‘rituale scenico’ dedicato alle carte di Moro e ’Il male dei ricci – Ragazzi di vita e altre visioni’, sintesi e nuova elaborazione drammaturgica di diversi miei lavori dedicati a Pasolini. Restituire una voce a questi due fantasmi non è oggi, soltanto un esercizio di memoria ma un rito collettivo più che mai necessario a un’intera comunità".

I biglietti si possono prenotare allo 075.57542222, acquistare al botteghino del Morlacchi e online su www.teatrostabile.umbria.it. Sabato alle 18 tornano i laboratori creativi per bambini mentre i genitori sono a teatro.

Sofia Coletti