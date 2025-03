AI: opportunità e rischi per le nuove generazioni

Professore, che impatto ha la tecnologia sul rendimento scolastico? Ci sono evidenze di miglioramento dei livelli di competenze sviluppate dagli alunni rispetto al passato? "L’impatto della tecnologia sul rendimento scolastico è un argomento complesso e dipende da diversi fattori. La tecnologia può offrire opportunità e vantaggi significativi, ma deve essere utilizzata in modo consapevole e responsabile. Gli insegnanti svolgono un ruolo cruciale nel guidare gli studenti verso un uso efficace della stessa, promuovendo un equilibrio tra apprendimento digitale e abilità sociali e di comunicazione. In alcune scuole i libri sono scomparsi e sono stati sostituiti dai tablet".

Lei cosa ne pensa? Il cartaceo può essere ancora utile? "L’uso dei tablet nella didattica facilita l’accesso immediato ai contenuti, la personalizzazione e l’interattività, inoltre favorisce il coinvolgimento degli studenti e la motivazione. Il cartaceo, dall’altra parte, consente un’esperienza tattile e visiva unica che può migliorare la concentrazione e la comprensione. La chiave è trovare un equilibrio tra digitale e cartaceo".

Il fenomeno degli Hikikomori si sta diffondendo anche in Italia. Cosa si può fare per prevenirlo? "Per prevenire la dipendenza da internet e l’isolamento, bisogna implementare strategie a livello individuale, familiare e sociale. Il primo passo è la consapevolezza: riconoscere il problema e chiedere aiuto".