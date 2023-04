Agriturismi La vacanza che piace

Perugia -Pasqua e Pasquetta con tutta la famiglia negli agriturismi e nelle fattorie dell’Umbria del territorio che a quanto pare hanno fatto il quasi tutto esaurito nel segno di una Pasqua green e all’aria aperta. "Molte sono le aziende agricole del territorio – spiegano da Cia agricoltori italiani dell’Umbria - che per l’occasione hanno organizzato dei pacchetti per attrarre visitatori con un focus su famiglie e giovani coppie. I servizi offerti vanno dalla visita agli animali delle fattorie didattiche, al trekking per grandi e piccini, alle attività dedicate ai bambini, senza dimenticare, ovviamente, al pranzo pasquale. Qualche azienda del territorio offre anche la possibilità di fare dei pic-nic a base dei prodotti della filiera corta. Siamo molto positivi anche per le proiezioni di presenze dei prossimi ponti – concludono da Cia Umbria - come quello del 25 aprile e del Primo maggio, anche se ancora il clima all’aperto non aiuta".

Intanto Coldiretti rende note le cifre del comparto (dati Istat 2021). L’agriturismo conta in Umbria 1414 strutture (+1,1% rispetto al 2020), con 463 dedite alla ristorazione, 349 alla degustazione e 1.178 ad altre attività. Circa un agriturismo su cinque (256) si trova in montagna, mentre il 46,3 per cento è gestito da donne. I posti letto sono 25.386, mentre quelli a tavola sono 21.476. Accanto ad alloggio e ristorazione, ma anche alla semplice degustazione, non mancano le attività sportive e naturalistiche suggerite dalle aziende agrituristiche. L’agriturismo umbro ha un peso del 38,3% sul comparto extralberghiero regionale (media nazionale 10,1%). Oltre il 98% dei comuni umbri ospita almeno un’azienda agrituristica.

"Gli agriturismi - commenta Mario Rossi direttore Coldiretti Umbria - svolgono un ruolo centrale nella vacanza made in Umbria e per il rilancio economico, culturale e sociale di questa regione".