Agricoltura, ecco i corsi Tutti finanziati dalla Ue

Dal marketing agroalimentare, all’operatore di fattoria didattica e sociale; dal manutentore del verde al web marketing e informatica; dalla sicurezza dei lavoratori dell’impresa agricola, a tecniche di potatura; cucina contadina e offerta enogastronomica; giovani agricoltori e IAP; agricoltura biologica; lingua inglese; Haccp ed etichettatura. Sono solo alcuni degli argomenti al centro dei corsi di formazione organizzati da Coldiretti Umbria ed Impresa Verde Umbria, per i quali sono state aperte in questi giorni le iscrizioni. I corsi finanziati dal Psr dell’Umbria 20142022, sono rivolti a titolari o soci di imprese agricole, coadiuvanti e dipendenti iscritti all’Inps. A seconda delle tipologie, hanno una durata variabile tra le 6 e le 150 ore e possono prevedere anche visite guidate in aziende agricole locali e realtà produttive. Al termine del percorso formativo, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. Per informazioni su tutti i corsi in partenza, è possibile contattare l’ufficio formazione Coldiretti Umbria allo 075-506764877 o via e-mail all’indirizzo [email protected]; oppure consultare e scaricare le schede di iscrizione direttamente su: www.umbria.coldiretti.itformazione