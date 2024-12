Agnese Duranti dice basta e si ritira

SPOLETO La Farfalla di Spoleto chiude le ali. La ginnasta spoletina Agnese Duranti ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. Nel giorno del suo 24esimo compleanno è stata l’ospite d’onore della manifestazione Spoleto per lo sport, organizzata dal Comune per premiare gli sportivi della città più meritevoli. Sul palco del Teatro nuovo Giancarlo Menotti ha ripercorso una carriera da sogno che dal PalaRota di Spoleto, grazie alle tecniche Laura Bocchini e Ivelina Taleva, ha spiccato il volo verso le olimpiadi. Agnese ha scritto la storia dello sport spoletino e non solo vincendo con le Farfalle della ritmica due medaglie di bronzo a Tokyo e a Parigi. Un’esperienza incredibile quella con le Farfalle che l’ha portata anche a salire due volte sul palcoscenico del festival di Sanremo, a sfilare durante la settimana internazionale della moda di Milano e più volte al Quirinale, ospite con gli altri azzurri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quello con la ginnastica è stato amore a prima vista per la giovane spoletina ma ora è arrivato il momento di dire basta. Agnese, dell’aeronautica militare, ha svelato di voler studiare.